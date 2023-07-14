AK Parti Ankara İl Başkanı: Cumhur İttifakı, ABB'nin borç batağına göz yummadı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) daha fazla borç batağına sürüklenmesine göz yummadığını bildirdi. Özcan, ABB'nin borçlanma talebinde bulunmasını eleştirerek, belediyenin yandaş çiftliğine dönüştüğünü söyledi. ABB'nin 3 milyar 250 milyon lira borçla devredildiğini belirten Özcan, belediyenin kaynaklarının doğru kullanılması halinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) daha fazla borç batağına sürüklenmesine göz yummadığını bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Belediye Meclisinde borçlanma talebinde bulunduğunu belirterek, "Ortağı olduğunuz partilerin ilçe teşkilatlarına yaranmak için belediye bünyesine 18 bin 500 personel aldınız. Bu personelin birçoğunun bankamatik personeli olduğunu herkes biliyor, ayağınızı niye yorganınıza göre uzatmadınız? ABB'yi yandaş çiftliğine çevirdiniz." değerlendirmesinde bulundu.

25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen ABB'nin 3 milyar 250 milyon lira borçla devredildiğini belirten Özcan, şöyle devam etti:

"2019 yılında başkanlık koltuğuna oturduğunuzda ilk 100 günde 136 milyon lira bütçe fazlası verdik diyerek algıyı başlattınız. Yayınladığınız 100 gün kitapçığında ASKİ'nin toplam borcu 482 milyon, EGO'nun toplam borcu ise 3 milyar lira olarak görünüyor. Hiçbir ülkede ulaşım işletmeleri kar etmez, kamu hizmeti kar amacı gütmez, sistemli bir şekilde çalışarak bunu asgari düzeye indirir ve bu zararı hiçbir zaman çalışan personelin sırtına yüklemez. Hani Allah'ın verdiği nimetten para kazanılmaz diyordunuz. Hani belediyenin kaynakları doğru kullanıldığı takdirde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi söylüyordunuz. Yıl sonuna kadar devletten belediyeye en az 20 milyar lira daha kaynak gelecek. Bu kaynakla maaşları rahatlıkla ödeyebilirsiniz."

EGO Genel Müdürlüğü ve ASKİ'nin farkı dönemlerde kullandığı kredilere dikkat çeken Özcan, "Bu kadar para toplayıp 4 yılda Ankara'ya tek bir çivi çakmadınız. Çalışanların hak ettiği parayı vermediniz. EYT'lilerin kıdem tazminatlarını ödemediniz. Ücretli öğretmenlerin haklarını dahi vermediniz." ifadelerini kullandı.

İşçiye zam yapabilmek ve insanların haklarını vermek için Meclise belediyenin kredi çekmesi teklifinin sunulduğunu aktaran Özcan, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndan oluşan ABB'de belediyenin daha fazla borç batağına sürüklenmesine göz yumulmadı." açıklamasında bulundu.