AK Parti Ankara İl Başkanı: Çubuk'ta yaşanan taş ocağı skandalı köy halkı lehine sonuçlandı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Çubuk'un Kutuören köyünde izinsiz yapıldığını iddia ettiği taş ocağına ilişkin, "Vatandaşımızın şikayeti üzerine yaptığımız incelemeler doğrultusunda yaşanan skandalı gerekli mercilere ilettik ve çok şükür Çubuk Kaymakamlığımız köy halkı lehinde karar verdi." ifadesini kullandı.

Özcan, yazılı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği günden beri birçok hukuksuzluğa imza attığını savundu.

Yavaş'ın Ankaralıları yapmadığı hizmetlerle perişan ettiğini ileri süren Özcan, Çubuk'un Kutuören köyüne ait mera arazisine köy halkının izni ve herhangi bir ruhsatları olmamasına rağmen taş ocağı kurulup yol açıldığını iddia etti.

Özcan, şunları kaydetti:

"Yavaş ve ekibinin ne Ankaralılara ne kanunlara ne de hukuka saygısı yoktur. Göreve geldiğinde köylüleri destekleyeceğini söyleyen Yavaş, Kutuören köylülerinin hayvancılığını bitirdi. İnsanların evlerine yıllardır su getiremeyen Yavaş, Kutuörenli vatandaşları taşıma suyla kandırmaya çalışıyor. Tarım arazilerinden alınan ürünlerini mahvetti. İnsanların huzurunu kaçırdı. Vatandaşımızın şikayeti üzerine yaptığımız incelemeler doğrultusunda yaşanan skandalı gerekli mercilere ilettik ve çok şükür Çubuk Kaymakamlığımız köy halkı lehinde karar verdi."