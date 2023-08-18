AK Parti Ankara İl Başkanı: Ankara'da Halk Ekmek Fiyatları Diğer İllere Göre Pahalı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki halk ekmek fiyatının diğer illere göre pahalı olduğunu belirtti. Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikasının artan maliyetleri bahane ederek ekmeği 5 liradan satmaya başladığını ifade etti. Özcan, AK Partili belediyeler tarafından üretilen halk ekmek fiyatlarının 3 lira 75 kuruşu geçmediğini söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki halk ekmek fiyatının diğer illere göre pahalı olduğunu bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ekmeğin 3 liradan satılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikasının artan maliyetleri ileri sürerek 3 lira olan ekmeği 5 liradan satmaya başladığını belirtti.

Özcan, vatandaşa hizmet odaklı çalışan AK Partili belediyeler tarafından üretilen halk ekmek fiyatlarının 3 lira 75 kuruşu geçmediğini ifade ederek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş artan maliyetleri bahane edip, vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. 'Maliyetler arttı' diyerek, ABB tarafından üretilen halk ekmeğin 5 liraya yükseltilmesi 'Bu maliyetler sadece ABB'de mi arttı yoksa Yavaş'ın liyakatsizliği mi?' sorunu akıllara getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABB iştiraki olan EGO'nun zarar ettiğini ileri sürerek, ulaşıma yüzde 56 zam yapıldığını ifade eden Özcan, Ankara'nın Türkiye'de en pahalı ulaşımı kullandığını belirtti.

Bazı CHP'li belediyelerin Ankara'ya göre daha uygun fiyattan vatandaşa ekmek sattığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Yüzyılın deprem felaketini yaşamış olan birçok belediyemiz maddi zorluklar geçirmesine rağmen Yavaş'tan daha insaflı bir yönetim anlayışına sahipler. Ankara'nın heba olan 4 buçuk yılına mı yanalım, yoksa beceriksizlikleri yüzünden vatandaşı soymaya çalıştıklarına mı engel olalım. İnşallah bugünler de geçecek. Ankara'mız yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak ve hizmette tekrar zirvede olacak."