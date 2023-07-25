AK Parti Amasya Milletvekilleri Muhtarlarla İstişare Toplantısında Buluştu

AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Gümüşhacıköy ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talepleri ve sorunları ele alındı.