AK Parti Amasya Milletvekilleri Muhtarlarla İstişare Toplantısında Buluştu
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AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Gümüşhacıköy ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talepleri ve sorunları ele alındı.
AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Gümüşhacıköy ilçesinde "Çalıştay ve İstişare Toplantısı"nda muhtarlarla bir araya geldi.
İpek ve Çilez'in katıldığı toplantı Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.
Milletvekili İpek, "Muhtarlarımızın dile getirdiği talepler ve sorunları masaya yatırıyor, ivedilikle yapılacak çözüm odaklı çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz." dedi.
Toplantıya, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, kurum müdürleri köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Politika