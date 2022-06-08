AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığına Bedrettin Yaşar Demir atandı - Haberler

AK Parti Aliağa'da geçtiğimiz aylarda istifası alınan ilçe başkanı Hamdi Erdem'in yerine Bedrettin Yaşar Demir atandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen törenle Bedrettin Yaşar Demir'e yetki belgesi takdim edildi. Törene AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, AKP Aliağa Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Özer, Siyasi ve Hukuk İşleri İl Başkan Yardımcısı Ali Arslan ve eski başkan Hamdi Erdem katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından atamaya ilişkin şu açıklama yapıldı: "Aliağa İlçe Başkanlığına Yaşar Demir atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Hamdi Erdem'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz."

"Kapımız herkese açık"

Yetki belgesini almasının ardından partililerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Demir'e çiçek takdim edildi. Tebrikleri kabul eden AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir yapmış olduğu açıklamada, "Rabbime hamd olsun böyle bir görevi bize nasip etti. Büyüklerimize de çok teşekkür ediyoruz böyle yüce bir görevi bize verdiler. Onların takdirleriyle buraya geldik. Yaklaşık 3 veya 4 aylık bir süre geçti. Bu süreçte sıkıntılar yaşandı, isimler geldi geçti. Fark etmez, biz AK Partiliyiz. Ben 20 yıldır bu davaya hizmet ediyorum. Bundan sonrada kapımız herkese açık. Elimizden geldiğince toparlayıcı olacağız. Herkese kucak açacağız. Burada görevimizin başındayız. Rabbim layığı ile yapmayı nasip etsin inşallah" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika