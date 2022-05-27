AK Parti Karabük İl Başkanlığından "27 Mayıs darbesi" açıklaması - Haberler

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi verdiğini bildirdi.

Altınöz, parti binasında 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 62. yılı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını, her türlü vesayete karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Türk milletinin medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödediğini belirten Altınöz, "Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bu günlere gelmiştir. Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır." diye konuştu.

Altınöz, darbelerin demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır.

"27 Mayıs'ta idam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil; bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."