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AK Parti ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti ailesinin acı günü

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan (66) hayatını kaybetti.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan (66) hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden merhum, bugün öğren namazına müteakip Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "İlçe Başkanımız İsmail Soydan'ın babası ilçemiz esnaflarından değerli büyüğümüz Muhittin Soydan abimiz hakka yürüdü. Allah mekanını Cennet Eylesin. Başımız sağ olsun" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kalp Krizi, Pazaryeri, Hisarcık, AK Parti, Politika, Haberler

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