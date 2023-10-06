AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, il merkezindeki mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor, hükümetin ve belediyenin yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlatıyor.

Ak Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, 2024 yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Ak Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, il merkezindeki mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor, hükümetin ve belediyenin yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlatıyor.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Tahtalı, AK Parti hükümetinin Ağrı'ya yaptığı yatırımları ve hayata geçirilecek projeleri anlattı. Tahtalı, Ağrı Belediyesi'nin de il merkezindeki altyapı, ulaşım, park ve bahçe gibi hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Tahtalı, vatandaşlardan 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'ye destek vermelerini istedi. Tahtalı, "AK Parti olarak Ağrı'nın kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Hükümetimiz ve belediyemiz el ele vererek Ağrı'ya hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Sizlerden de bu hizmetlere sahip çıkmanızı ve 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'ye güç vermenizi bekliyoruz. AK Parti ile Ağrı daha güzel olacak." dedi.

Tahtalı'nın ev ziyaretlerine AK Parti Ağrı Merkez İlçe Teşkilatından yöneticiler ve partililer de eşlik etti. Vatandaşlar da Tahtalı'nın ziyaretinden memnun kaldıklarını ve AK Parti'ye teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - AĞRI