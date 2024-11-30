AK Parti Ağrı İl Kongresi 7 Aralık'ta Yapılacak

AK Parti Ağrı İl Başkanı Dt. İlhami Yıldız, partisinin 8. Olağan Kongresi'nin 7 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Kongre hazırlıklarıyla ilgili açıklama yapan Yıldız, bu önemli organizasyonun, teşkilatın birlik ve beraberliğini pekiştirerek güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Yıldız, "Kongremiz, teşkilatımızın daha da güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi adına önemli bir adım olacaktır. Tüm üyelerimizin katılımı ve desteği bizlere güç ve moral verecektir" ifadelerini kullandı.

Kongrede partilerinin vizyonunu ve misyonunu daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışacaklarını vurgulayan Yıldız, "Bu süreçte tüm teşkilat üyelerimizin katkıları çok değerlidir" diye konuştu.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı, teşkilat üyeleriyle birlikte 7 Aralık'taki kongreye yönelik hazırlıklarını heyecanla sürdürüyor. - AĞRI