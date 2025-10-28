AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız'dan Sağduyu Çağrısı: 'Kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız'

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru ilerlerken toplumsal sağduyu ve birlik çağrısında bulundu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin silah bırakma ve çekilme sürecine dikkat çekerek, gelinen aşamanın milletin duruşu, devletin kararlılığı ve güvenlik güçlerinin mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır süren terör sorununun sona ermesi yönünde atılan adımların, yalnızca huzur ortamı için değil aynı zamanda demokrasinin, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal bütünlüğün güçlenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, "Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlediğimiz bu süreçte; fitneye, provokasyona ve algı oyunlarına karşı milletçe sağduyulu ve dikkatli olmalı, elde ettiğimiz kazanımları hep birlikte sahiplenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme girildiğini ifade eden Yıldız, Türkiye'nin birlik ve dayanışma anlayışıyla güçlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Yıldız, açıklamasında ayrıca, terörün gölgesinden tamamen arınmış bir Türkiye'nin, yalnızca ülke içinde değil bölgede de istikrar ve umut kaynağı olmayı sürdüreceğini belirterek, "Birlikte güçlü, birlikte büyük Türkiye için yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - AĞRI