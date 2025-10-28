Haberler

AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız'dan Sağduyu Çağrısı: "Kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız"

AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız'dan Sağduyu Çağrısı: 'Kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru ilerlerken toplumsal sağduyu ve birlik çağrısında bulundu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru ilerlerken toplumsal sağduyu ve birlik çağrısında bulundu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin silah bırakma ve çekilme sürecine dikkat çekerek, gelinen aşamanın milletin duruşu, devletin kararlılığı ve güvenlik güçlerinin mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır süren terör sorununun sona ermesi yönünde atılan adımların, yalnızca huzur ortamı için değil aynı zamanda demokrasinin, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal bütünlüğün güçlenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, "Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlediğimiz bu süreçte; fitneye, provokasyona ve algı oyunlarına karşı milletçe sağduyulu ve dikkatli olmalı, elde ettiğimiz kazanımları hep birlikte sahiplenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme girildiğini ifade eden Yıldız, Türkiye'nin birlik ve dayanışma anlayışıyla güçlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Yıldız, açıklamasında ayrıca, terörün gölgesinden tamamen arınmış bir Türkiye'nin, yalnızca ülke içinde değil bölgede de istikrar ve umut kaynağı olmayı sürdüreceğini belirterek, "Birlikte güçlü, birlikte büyük Türkiye için yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.