AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız'dan Öğrencilere İftar Ziyareti

Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız, eğitim hayatlarında başarılı olmaları için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yapan Yıldız, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Programın sonunda, öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Yıldız, tüm öğrencilere başarılar dileyerek, Ramazan ayının tüm halka huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Öğrenciler ise, iftar programında kendileriyle bir araya gelen Yıldız'a teşekkür etti. - AĞRI