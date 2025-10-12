Haberler

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhamı Yıldız: "Üreten kazanacak, Türkiye büyüyecek"

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhamı Yıldız: 'Üreten kazanacak, Türkiye büyüyecek'
Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhamı Yıldız, pancar hasadı programında üreticilerle bir araya gelerek, çiftçilere verilen desteklerin bölge ekonomisini güçlendirdiğini söyledi.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhamı Yıldız, Tanıtım ve Medya Başkanı Ömer Faruk Atalay ile birlikte pancar hasadı programına katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'nun da eşlik ettiği programda, çiftçilerle bir araya gelen İl Başkanı Yıldız, sahada üreticilerin emeklerine yakından şahit olduklarını belirtti.

Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çiftçimizin toprağa ektiği her tohum, ülkemizin geleceğine umut olmaya devam ediyor. Bugün pancar hasadına katılarak üreticilerimizin alın terine ortak olduk. AK Parti olarak her zaman olduğu gibi üreticimizin yanındayız, emeğin kıymetini biliyoruz."

İl Başkanı Yıldız ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı müjdeye de değinerek: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, şeker pancarında ton başına alım fiyatı 2.975 TL'den 3.100 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, üreticimize nefes olacak; hem bölge ekonomimize hem de tarım sektörümüze güç katacaktır. Bu kıymetli destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Üreten kazanacak, Türkiye büyümeye devam edecek." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
