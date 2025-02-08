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AK Parti Ağrı'da Vefa Buluşması Düzenledi

AK Parti Ağrı'da Vefa Buluşması Düzenledi
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AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, önceki dönemde il yönetiminde görev almış parti üyeleriyle düzenlediği kahvaltı programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Eski yönetim kurulunun katıldığı etkinlikte, geçmişteki emekler vurgulandı ve teşekkür belgeleri verildi.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, önceki dönemde il yönetiminde görev almış olan parti üyeleriyle bir araya geldiği vefa buluşması kapsamında kahvaltı programı düzenledi. Etkinlikte, partinin geçmişteki yönetim kadrolarının emeklerine vurgu yapılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yıldız, konuşmasında; "Hepimiz bir aileyiz ve partimizin başarısının en büyük mimarları sizlersiniz. Geçmişte gösterdiğiniz özveri ve emeğinizle bu günlere geldik. Hep birlikte daha güçlü, daha etkili bir şekilde yolumuza devam edeceğiz," diyerek, AK Parti ailesinin bir bütün olarak hareket etmesinin önemine değindi.

Vefa buluşmasına katılan eski yönetim kurulu üyeleri, bu anlamlı buluşmanın ardından büyük bir moral ve motivasyonla ayrıldılar. Partililer, bu tür etkinliklerin AK Parti'nin bir arada güçlü duruşunu pekiştirdiğini belirttiler.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bu kahvaltı programı, partinin geçmişteki başarılarını kutlayarak gelecekteki hedeflere daha güçlü bir şekilde yürümek için atılan önemli adımlardan biri oldu.

Program daha sonra teşekkür belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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