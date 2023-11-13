AK Parti Ağrı'da Belediye Başkanı Aday Adayı Başvuruları Devam Ediyor

Ağrı'da 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Ak Parti'ye belediye başkanı aday adayı başvuruları devam ediyor. AK Parti Ağrı İl Başkanvekili Avukat Mahmut Oğur, belediye başkanı aday adaylığı sürecinin 22 Kasım Çarşamba günü sona ereceğini belirterek, Ağrı halkının teveccühüne talip olduklarını söyledi.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığına belediye başkanı aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti Ağrı İl Başkanvekili Avukat Mahmut Oğur, belediye başkan aday adaylığı başvurularının 22 Kasım Çarşamba günü, belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının ise 3 Aralık Pazar günü sona ereceğini belirtti. Oğur, AK Parti hükümetinin Ağrı'ya yaptığı yatırımları, planlanan çalışmaları, AK Partili il ve ilçe belediyelerinin yaptıkları çalışmaları anlatarak, Ağrı halkının teveccüh göstermesi halinde tekrar il ve ilçe belediye başkanlıklarını kazanmak istediklerini dile getirdi. Ağrı'nın kalkınması ve gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Oğur, "AK Parti olarak Ağrı'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. Ağrı halkının desteği ve güveni ile 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Aday adaylarımıza başarılar diliyoruz. Aday belirleme sürecinde en doğru kararı vereceğiz. Adaylarımızı Ağrı halkının istekleri ve beklentileri doğrultusunda belirleyeceğiz. Ağrı'ya en iyi şekilde hizmet edecek, vizyon sahibi, çalışkan, dürüst, samimi ve halka yakın adaylarımızı seçeceğiz" dedi.

Oğur, aday adaylığı başvurularının ardından seçim çalışmalarına başlayacaklarını, Ağrı halkına projelerini ve hedeflerini anlatacaklarını, Ağrı'nın sorunlarını ve çözüm yollarını paylaşacaklarını sözlerine ekledi. - AĞRI