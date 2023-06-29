AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İl Başkanı Vekili Fatih Okyar, bayramların birlik ve beraberliğin en güzel hissedildiği dönemler olduğunu belirtti. Programa katılan AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanı da selamlama konuşması yaptı.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanı Vekili Fatih Okyar, Taş Medrese'de gerçekleştirilen programda, bayramların birlik ve beraberliğin en güzel hissedildiği dönemler olduğunu söyledi.

Ak Parti Teşkilatlarının Kurban Bayramını kutlayan Okyar, şunları kaydetti:

"Geçen ay, iki seçim geçirdik. Ben, il başkanımız adına tüm teşkilatımıza ve AK Parti ailesine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bütün teşkilatımı gecesini gündüzüne kattı. Ailesinden ve işinden fedakarlık yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtındaki yükü bir nebze olsun hafifletmek için var gücümüzle çalıştık. Bu çalışmamızın karşılığını seçim sandıklarında en güzel şekilde aldık."

Bayramlaşamaya katılan AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından partiler bayramlaştı.