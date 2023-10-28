AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Kanserden Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kanserle mücadele eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Avukat Saadet Selcan Hıdıroğlu 45 yaşında hayatını kaybetti. Hıdıroğlu'nun vefatı kentte büyük üzüntüye neden oldu.

Afyonkarahisar'da uzun süredir kanser ile mücadele eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Avukat Saadet Selcan Hıdıroğlu 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir dönem Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeliği de yapan Hıdıroğlu dün tedavi gördüğü hastanede kansere karşı uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. 1 çocuk annesi Hıdıroğlu'nun vefatı kentte hukuk camiası başta olmak üzere büyük üzüntüye neden oldu. Hıdıroğlu'nun cenazesinin Pazar günü öğle namazına müteakip Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR