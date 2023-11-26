AK Parti Adıyaman'da Belediye Başkanlığı Aday Adayları İçin Temayül Yoklaması Yapıldı

Ak Parti Adıyaman'da belediye başkanlığı aday adayları için teşkilat mensupları arasında temayül yoklaması yapıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen temayül yoklamasında 14 aday adayı için yaklaşık bin 909 partili oy verdi. MKYK Üyesi Temayül Komisyon Başkanı Ömer Serdar, MKYK Üyesi Temayül Komisyon Üyesi Aişe Nur Nacar, Düzce Milletvekili Temayül Komisyon Üyesi Ercan Öztürk'ün katıldığı temayül yoklamasına partililer yoğun ilgi gösterdi.

Partililerin oldukça yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, "AK Parti'de 2002'den bu yana hem milletvekili seçimlerinden hem de belediye başkanlığı seçimlerinde temayül yoklaması yapılmakta. Temayül yoklamalarımızın en büyük sebebi teşkilatımızın, mahalle temsilcilerimizin ve vatandaşlarımızın düşüncelerine değer verdiğimizi göstermektedir. Bu usul böyle bir usul ama aday belirlenirken farklı usullerimizde var. Kamuoyu yoklamaları, anketler de yapılarak hem vatandaşlarımızın bilgileri alınıyor hem de fikirleri alınıyor. Yani dolayısıyla bizler vatandaşımızın bilgi ve düşüncelerine kıymet vererek bu şekilde aday belirleme sürecine giriyoruz. Tabi burada en başta oy kullanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Temayül yoklamamız görüyorsunuz ki demokrasi şöleni şeklinde geçiyor. 909 delegemiz var 14 tanede aday adayımız var" diye konuştu.

Başvuruda bulunan 14 kişiden 1'i kadın, 13'ü ise erkek aday adaylarından oluşuyor. - ADIYAMAN