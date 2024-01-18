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AK Parti, Ziya Polat'ı Adıyaman Belediye Başkan adayı olarak gösterdi

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AK Parti, Sakarya Eski Orman Bölge Müdürü Ziya Polat'ı Adıyaman Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Ak Parti, Sakarya Eski Orman Bölge Müdürü Ziya Polat'ı Adıyaman Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Ak Parti'nin, 14 Mayıs 2023 tarihindeki Milletvekilliği Genel Seçimi'nde 5. sıradan Adıyaman Milletvekili adayı olan fakat seçilemeyen Ziya Polat, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Adıyaman Belediye Başkan adayı oldu.

Ankara'da düzenlenen program ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Ziya Polat, 1976 tarihinde Adıyaman'ın Akdere köyünde doğdu. İlköğrenim ve Liseyi Adıyaman'da bitirdikten sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Kamu görevine sınıf öğretmeni olarak başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman İşletme Şefliği, Ağaçlandırma Şefliği, ORKÖY Şefliği ile Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ardından Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Haziran 2013'te Elazığ'a Orman Bölge Müdürü olarak atandı ve OGM Ağaçlandırma Daire Başkanı kadrosuyla Eylül 2019 tarihine kadar Elazığ Bölge Müdürü olarak görevine devam etti. Eylül 2019 tarihinde Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atandı ve Mart 2023 tarihine kadar bu görevine devam etti.

Son olarak Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapan Ziya Polat, evli ve 3 çocuk babasıdır. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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