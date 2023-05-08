AK Parti Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarını sürdürdü

Ak Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarına Marmaris'te devam etti.

Mete, Marmaris Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde esnaf, mahalle, ev ziyaretleri ve vatandaş buluşmasına katıldı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda AK Mobil Seçim Aracı'nı ziyaret eden Mete, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mete, burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs'ta sadece bir Cumhurbaşkanı değil aynı zaman da ülkenin gelişmesinin devam edip etmeyeceğinin de kararının verileceğini söyledi.

Ak Parti'nin 20 yılda kendinden önceki 80 yıllık dönemden çok daha fazla hizmet ve projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Mete, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar kazanımlarımızı yok etmek üzere gelmek isteyen bir yönetim var. ' Ak Parti şu kadar yol yaptı ben daha fazlasını yapacağım.' diyen bir güruh yok. 'Geldiğimde kayyumları kaldıracağım, özerklik vereceğim, Ayasofya'yı eski haline döndüreceğim.' diyen bir güruh var. AK Parti'nin yaptıklarını yıkmaya gelen bir anlayış var. Kazanımlarımızı daha da ileriye götürmek için Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyeceğiz. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasını tekrar dinleyeceğiz."

Selimiye Mahallesi'nde vatandaş buluşması programına katılan Mete, mahalleliyle sohbet edip taleplerini dinledi. Bayır Mahallesi'nde bir düğüne katılan Mete, ardından hasta ziyaretinde bulundu.