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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Yapılacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, ATO Congresium Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya partililer yoğun ilgi gösterirken, salon güvenlik önlemleriyle donatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te adayları açıklaması ve partililere seslenmesi bekleniyor.

Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

ATO Congresium Kongre Merkezinde düzenlenecek olan AK Parti ikinci Aday Tanıtım toplantısına partililer gelmeye devam ediyor. Kongre salonu sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkanlarının adaylarının belli olacağı toplantıda partililer, Türk Bayrağı, parti bayrakları ve "Hazırız Kararlıyız" sloganı yer aldı. Salonda ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te adayları açıklaması ve partililere seslenmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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