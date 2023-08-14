AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Şehir Buluşmaları etkinliği düzenleyecek

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 16 Ağustos'ta kentte düzenlenecek olan Şehir Buluşmaları etkinliği hakkında bilgi verdi. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak.

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 16 Ağustos'ta kentte "Şehir Buluşmaları" etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Gülaçtı, yazılı açıklamasında, partisinin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen programın gelenekselleştiğini belirtti.

Kentte 16 Ağustos'ta yapılacak etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılacağını aktaran Gülaçtı, "Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla, her zaman olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı' için sahada çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gülaçtı, etkinlik kapsamında, esnaf ziyareti ile kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı gerçekleştirileceğini kaydetti.