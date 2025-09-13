AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kepme, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme, kırsal mahallelerdeki vatandaşları ziyaret etti.

Kepme, ilçelerdeki kırsal mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

Vatandaşlarla bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Kepme, insanlara dokunmanın ve onların dertleriyle hemhal olmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Sadece seçim zamanı ziyaretler gerçekleştirmediğini kaydeden Kepme, "Hayatın her anında vatandaşımızla birlikteyiz. Şehit aileleri, gazi, hasta ziyareti, yaşlı bakım desteği, düğün ve taziye ziyaretleri gibi sosyal hayatın tüm alanlarında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.