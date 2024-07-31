AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek

Ak Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nı, 5 Ağustos Pazartesi günü yapacak.

Alınan bilgiye göre, Ak Parti'nin insan hakları konusunda 22 yılda yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmaları içeren program kapsamında toplumun her kesiminden 1500 katılımcıya eğitim verilecek.

8 oturumda gerçekleştirilecek eğitim programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "medya ve insan hakları", Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "yargı ve insan hakları", İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "göç ve insan hakları", Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "sosyal politikalar ve insan hakları", AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise "siyaset ve insan hakları" konularında bilgi verecek.

Eğitimler, başkanlık tarafından hazırlanan, "Milli iradenin zaferi bürokratik vesayetin geriletilmesi", "Vesayetçilikten çok sesliliğe medyanın dönüşümü", "Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği", "İsrail'in insan hakları ihlalleri", "Hazırlık ve katılım süreci açısından yeni anayasa", "Avrupa'da göçmen meselesi" ile İngilizce hazırlanan "Avrupa Birliği'nde İslamofobi" adlı raporlar çerçevesinde şekillenecek.

"Fikirlerimizi vatandaşla paylaşmak istiyoruz"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AA muhabirine, programa ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki eğitim talimatının ardından başvuru sürecini başlattıklarını söyledi.

Yalçın, Türkiye genelinde partinin teşkilatlarından ve toplumun diğer kesimlerinden yoğun bir katılım başvurusu aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz insan hakları meselesini hem çalışmalarda hem bu eğitimde ele alırken sadece alan düşünmedik. 22 yıllık iktidarımız boyunca insan haklarına hangi alanlarda ne tür katkılar yaptığımızı sunarken, onların biraz arka planını, felsefi pozisyonunu da ortaya çıkarmaya çalıştık. Bunlardan en önemlisi AK Parti'nin uzun yıllar boyunca ülkedeki bürokratik, askeri oligarşik bir vesayete karşı mücadele vermesi ve milli iradenin, demokrasinin, sandıktan çıkanın iktidar olması en temel insan hakları meselelerinden bir tanesidir. Bunu sağlamış olmasını AK Parti iktidarlarının en önemli başarılarından bir tanesi olarak görüyoruz. Bunun yöntemi, nasıl gerçekleştiği, tarihi, hikayesi ve sonuçlarının neler olduğunu anlatmak istiyoruz."

İnsan haklarını Türkiye ve AK Parti iktidarları çerçevesinde izlemediklerini, küresel bir mesele olarak gördüklerini vurgulayan Yalçın, Dünyanın ciddi çalkantılı bir döneminde, insan haklarını konuşmanın ve insan özgürlüklerini artırmanın çok kolay olmadığını dile getirdi.

Yalçın, "Ama bir şekilde ülke güvenliğini, kamu düzenini tehlikeye atmadan insanların hem bireysel hem toplumsal haklarını savunması, bunlar hakkında düşünmek, çalışmak, söylem ve siyaset üretmek mümkündür. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem bunun Türkiye ayağı var. Yani Türkiye'de AK Parti iktidarlarının bir şekilde insan hakları konusunda vatandaşa hesap vermesi. 'Bakın biz şunları yaptık, şunları da yapmayı planlıyoruz' demesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Online bir eğitim programı yapabiliriz"

Eğitim programını devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Yalçın, "Eğitimlerimizi çeşitli şehirlerimizde hem teşkilatlara hem kamuoyuna açık salon toplantıları şeklinde yapmak istiyoruz. Böyle bir ayağı da olacak. Online bir eğitim program yapabiliriz. Mümkün olduğunca toplumsallaştırmak, fikirlerimizi vatandaşla paylaşmak, yaptığımız icraatları anlatmak, yapabileceklerimizi konuşmak istiyoruz. Bu çerçevede devam edecek." dedi.