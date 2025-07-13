AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın son gününde altı başlıkta oturum yapıldı

Ak Parti'nin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın üçüncü gününde altı başlıkta oturumlar düzenlendi.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, kurucular kurulu üyeleri, milletvekilleri, Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda altı başlıkta çeşitli konular değerlendirildi.

Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Sosyal Medya ve Dijital Siyaset", AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise "Yarınlar İçin Teşkilat" oturumuna başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti Döneminde Kalkınma Göstergelerinin Gelişimi ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Koordinasyonunda Yürütülen Çalışmalar" oturumunda katılımcıları bilgilendirirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Meclis çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Teşkilat, Kültür ve AK Parti'li Olmak" oturumunun başkanlığını yaptı.

"Terörsüz Türkiye"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" oturumuna başkanlık etti. Ala, katılımcılara sürece ilişkin bilgi verdi ve gelen soruları yanıtladı.

Genel istişare oturumu ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.