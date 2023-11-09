AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçim aday adaylık başvuru süreçleriyle ilgili açıklama yaptı

AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçim aday adaylık başvuru süreçleriyle ilgili açıklama yaparak, partinin geçmiş ve geleceği birbirine bağladığını ve siyasete itibar kazandırdığını belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için iddialı bir şekilde hazırlandığı ve aday adaylık başvuru sürecinin başladığı duyuruldu.

31 Mart 2024 yerel seçim aday adaylık başvuru süreçleriyle alakalı açıklama yaptı

Ak Parti'nin neredeyse çeyrek asrı geride bırakıldığı ifade edilen açıklamada, " Daha şimdiden 'bu büyük davaya adanmış' olduğunun idraki içinde geçmiş ve geleceği kopmaz bağlarla birbirine bağlamış Mazinin yüce değerlerini atinin aydınlık ufuklarına nakşetmiş Siyasete, kaybettiği itibarını yeniden kazandırmış, milletin bağrından çıkıp yine ve her zaman milletinden güç almış Cumhurun göz bebeği parti halini gelmiştir. Davamızı ayakta tutan iki ana unsur vardır. İlki Türkiye'ye, ikincisi ise dünyaya ilişkin öneri ve tespitlerinden oluşmaktadır. Bunlar aynı zamanda milletimize karşı sorumluluğumuz olan "Güçlü ve Büyük Türkiye" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkündür" idealidir. AK Parti sadece siyasi parti değil, aynı zamanda bir dava hareketidir. Bu anlayış ve fikirle AK Parti ülkemizin son iki asırlık siyasi tarihindeki milli değer ve düşünceleri temsil eden ve medeniyetimizin çizgilerini takip eden bir siyasi hatta ilerlemiştir. Böylelikle, bir siyasi parti kimliğinin çok ötesinde ve derinlerinde bir anlayışa sahip olmuştur." denildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine de yine aynı duygu ve inançla AK Parti'nin esasları doğrultusunda iddialı bir şekilde hazırlandığını belirtilerek, şöyle denildi "Bunlarla birlikte; AK Parti Genel Merkezimizin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında 09 Kasım 2023 tarihi itibari aday adaylık başvuru süreci başlatılmıştır. Toplanan bağışlar Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanmışı için AFAD'a ulaştırılacaktır. 31 Mart 2024 Yerel Seçim aday adaylık başvuru süreçleri ile ilgili aşağıdaki hususları kıymetli basın mensuplarımız paylaşmak istiyoruz." - ERZURUM