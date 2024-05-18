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AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı Tarihleri Açıklandı

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Kaynak: AA / Politika

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