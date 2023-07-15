AK Parti, 15 Temmuz Darbe Girişimiyle İlgili Video Paylaştı

AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlara ilişkin video hazırladı. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü vatanımıza kasteden hain darbe girişimine karşı kadın, genç, yaşlı milyonlarca insanımızın canları pahasına verdiği kahramanlık, dik duruş, fedakarlık mücadelesini unutmadık, unutmayacağız. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hürmet ve şükranlarımızı sunarız. AK Parti'nin paylaşımında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk milletinin direnişini anlatan görüntülere de yer verildi.