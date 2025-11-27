AK Parti, 11. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sundu (2)

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığına sundukları Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile suç işleyen akıl hastalarının rehabilite olmadan toplum hayatına katılmalarını engellemek amacıyla yeni düzenlemeler getirdiklerini kaydetti.

Kısmi akıl hastalarının mahkum oldukları cezalarını ceza infaz kurumunda infaz etmeleri ve ayrıca bu kişiler hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin hükmolunmasını da teklifte yer verdiklerini aktaran Güler, "Tam akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirdikleri sürelerin belirsizlik göstermesi ve çok kısa olması nedeniyle de mutlaka belirli bir süre sağlık kurumunda kalmaları ve tedaviye yönelik bazı destekler ortaya konulmalı, toplum açısından da tehlikeliliğin ortadan kalkmadan serbest bırakılmamaları noktasında bir tedbire teklifimizde yer veriyoruz." dedi.

Güler, Anayasa Mahkemesinin (AYM) geçmiş dönemlerde iptal kararlarının olduğunu anımsatarak, teklifle, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapıldığını, yine AYM'nin iptal kararları dikkate alınarak yüze karşı veya gıyapta hakaret suçlarında ön ödeme kapsamına alınması ve bu suçların uzlaştırma kapsamından çıkarılmasını önerdiklerini bildirdi.

Teklifle bölge adliye mahkemelerinin "karar bozma" yetkisinin kapsamını genişlettiklerini ifade eden Güler, "Buna göre, bölge adliye mahkemeleri, hükmün gerekçeyi içermemesi ve hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararıyla savunma hakkının sınırlandırılmış olması durumlarında bozma kararı verilmek suretiyle daha etkin, daha hızlı bir yargılama sürecini de hedefliyor." diye konuştu.

Ak Parti Grup Başkanı Güler, borçlunun bazı yakın hısımlarıyla yaptığı ve aksinin ispatına imkan verilmeksizin bağışlama olarak kabul edilebilen ivazlı tasarrufların aksine ispatını mümkün kılacak şekilde yeni düzenlemelere de teklifte yer verdiklerini söyledi.

Yakın zaman içerisinde Avukatlık Kanunu'nda, avukatların disiplin hükümlerine yönelik AYM'nin bazı iptal kararları olduğuna işaret eden Güler, teklifle Avukatlık Kanunu'nda, avukatlara yönelik disiplin hükümlerinde düzenlemeye gittiklerini aktardı.

"Eşitlik kuralını sağlamış olacağız"

Güler, kamuoyunda "Kovid 19 düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönündeki görüşlerin kendilerine iletildiğini bildirdi.

Tüm bu görüşleri ve beklentileri dikkate alarak söz konusu düzenlemenin kapsamının yeniden belirlendiğini dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği 'daha erken açık ceza infaz kurumundan ayrılma' veya 'denetimli serbestliğe ayrılma' düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesi imkanını sağlıyoruz. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanını da getiriyoruz. Bu şekliyle beraber 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir uygulaması 'suç işleyenlere' ifadesi de eklenmek suretiyle onlara da uygulanmak suretiyle bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız."

Güler, çalışmalarını "hukuk devleti ilkesi"nin geliştirilmesi ve adalet sisteminin güçlendirilmesi noktasında sürdürdüklerini belirterek, teklifin hayırlı olmasını diledi.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, önceki düzenlemede muaf tutulan suçların bu teklifte de uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya, "Eski uygulama neyse aynısı olacak. Sadece 'suç işleyenler' kavramı yenileniyor, başka bir şey yapmıyoruz." dedi.

Güler, teklifin etki analizine dair soruya, düzenlemenin bir "af" olmadığını belirterek, "İlk etapta bu kapsamda cezaevlerinde bulunan yaklaşık 54-55 bin civarında mahkumu ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak mahkumiyeti kesinleştikçe etkilenebilecek bir sayıya da, 80-90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıla göre düşünüyoruz." diye konuştu.

Kanun teklifinin Genel Kurula ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Güler, teklifin bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonraki haftaya ancak görüşülebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Ak Parti Grup Başkanı Güler, soru üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan İmralı Adası'na gidecek heyetle alakalı kendilerine AK Parti tarafından geldiğini iddia ettiği teklifle alakalı soruya yanıt verdi.

Çok ciddi bir süreç yönettiklerini belirten Güler, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna, sürece katkı sağlayacak herkesi davet ettiklerini anımsattı.

Güler, şöyle devam etti:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz adına 3 milletvekili arkadaşımız 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısını yapan, daha sonra kongrenin toplanmasını ve devamındaki kararları veren İmralı'daki hükümlüyle bundan sonraki sürece dair, Komisyonumuzun da bilgisi dahilinde, sorular soruldu, bilgiler alındı ve bu, Komisyon'da da paylaşılacak. Ben, Sayın Özgür Özel'i daha ciddi bir davranışa davet ediyorum. Biz çelik çomak oynamıyoruz, ülkemizin çok ciddi bir meselesini yürütüyoruz. Herkes sorumluluk sahibi olsun."

İddiayı, "yalan" diyerek reddeden Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin kimler tarafından yürütüldüğünü bütün kamuoyu biliyor. Partimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yetkilendirilen arkadaşımız belli. Biri benim, AK Parti Grup Başkanı... Genel Başkanvekilimiz Efkan Bey, Parti Sözcümüz Ömer Çelik Bey ve Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendi. Kimmiş bu etkili, açıkça söylesin ve işi magazinleştirmesinler. Bakın, çok ciddi bir iş yapıyoruz. Türkiye'nin 50 yıllık geçmişinde büyük acılar yaşatmış terör meselesini çözmeye ve bir daha bu toplum içerisinde silahın ve şiddetin konuşulmayacağı bir gelecek tasavvuru yapıyoruz burada. Herkes samimiyetle, ciddiyetle, büyük bir özenle buraya katkı sağlasın. Komik komik uydurma ifadelerle lütfen bu işi basitleştirmesinler."

(Bitti)