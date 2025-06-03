AK Parti 11 Temmuz'da kampa giriyor

Ak Parti, 11 Temmuz'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kampa giriyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) kampa girmeye hazırlanıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılacağı AK Parti kampı 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. - ANKARA