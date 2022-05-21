AK Nokta'da Yalova'da yapılanlar ve projeler halka anlatıyor - Haberler

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AK Nokta'da Yalova'da yapılanlar ve projeler halka anlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Nokta'da Yalova'da yapılanlar ve projeler halka anlatıyor

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen AK Nokta programlarıyla ilçe ilçe, mahalle mahalle gezilerek yapılan ve gerçekleştirilecek projeler hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Ak Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen AK Nokta programlarıyla ilçe ilçe, mahalle mahalle gezilerek yapılan ve gerçekleştirilecek projeler hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Ak Parti'nin AK Nokta Programı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gezici araçta açılan standa gelen vatandaşlara bir yandan kentteki yapılan çalışmalar anlatılırken diğer yandan da projeler hakkında bilgiler veriliyor. AK Nokta'da vatandaşlardan gelen talep ve öneriler de parti yöneticileri tarafından dinleniyor.

AK Nokta son olarak Dere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte İl Yönetim Kurulu Üyesi Sadullah Altunbay, Merkez İlçe Başkanlığı yöneticileri, Dere Mahalle Başkanı Murat Asma ve mahalle yöneticileri vatandaşları bilgilendirdi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Hisarcık, Yalova, Politika, Haberler

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