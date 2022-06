AK Mudanya Kadın ve Gençlik Kollarında başkanlar belirlendi

Ak Parti Mudanya İlçe Başkanlığında geçtiğimiz aylarda göreve atanan İlçe Başkanı Orhan Samast ve oluşturulan yürütme ve yönetim kurulunun ardından gerçekleştirilen detaylı çalışmaların sonucunda kadın ve gençlik kolları başkanları da göreve atandı.

Ak Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na AK Parti Genel Merkezi ve il, ilçe teşkilatları nezdinde gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar neticesinde Çilem Palancı, ilçe gençlik kolları başkanlığına da Yunus Emre Türk getirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından tevdi edilen görevlendirmeler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya teşkilatlarını partilerinin 2023 ve sonrasındaki hedeflerine en iyi şekilde taşıyabilecek kadroların oluşturulabilmesi için detaylı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Mudanya'da görevlerini devralan Çilem Palancı ve Yunus Emre Türk'e başarılar dileyen Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her dönemde, her kademede siyaset yapmış dava arkadaşları ile partilerinin hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda AK Parti Bursa teşkilatlarının her dönemde olduğu gibi en büyük güç ve destek kaynaklarından biri olmaya devam edeceğini vurguladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika