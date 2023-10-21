Ailelerin HDP Önündeki Eylemleri Devam Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP önündeki eylemleri sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 510 gündür kararlılıkla devam ediyor.

5 senedir oğlu Özgür'den haber alamadığını söyleyen Latife Ödümlü, evladının HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia etti.

Evladı gelene kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacağını belirten Ödümlü, "5 senedir oğlumdan herhangi bir haber alamıyorum. HDP benim oğlumu götürdü. Oğlum için gitmediğim kapı kalmadı. Hiçbir ses seda oğlumdan alamadım. Ben sadece burada oğlumu istiyorum. Allah'tan tek isteğim var; ölmeden önce oğlumu göreyim. Oğlum, neredeysen gel. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Neredeysen bir işaret gönder bize. Oğlum gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR