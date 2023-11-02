Ailelerin HDP İl Binası Önündeki Evlat Nöbeti Devam Ediyor

HDP önündeki evlat mücadelesi bin 522. gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binasının önünde evlat mücadelesi başlatan aileler, bin 522 gündür nöbette.

Ailelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'un 8 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılarak Lice'de PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri sürdü.

5 yıldır HDP önünde sürdürdükleri mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini ifade eden Arslan, "5 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Maalesef kimse bizi görüp duymuyor. Evlatlarımızı istiyoruz. Biz anneyiz, yüreğimiz yanıyor. 8 yıldır bizi evlatlarımızdan koparmışlar. Artık yeter diyoruz. Kızımı Lice ilçesinde kaçırmışlar. Lice'ye kadar da gittim, evladımı bana göstermediler. Aysun'um artık gel, yeter. Bu gözyaşlarımız artık dinsin. Ne olur evine dön. Devletimize, askerimize, polisimize teslim ol. Teslim olan evlatlarımızın hepsi ana kucağında. Sen de gel, hasretimiz son bulsun" dedi.