Ailelerin HDP İl Binası Önündeki Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirten ailelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Anne Güzide Demir, çocuğunun gençlik halini görmediğini söyleyerek, "Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım, bu eylemi sürdüreceğiz" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat bekleyişi bin 456 gündür sürüyor. Oğlu Aziz'in HDP'liler tarafından dağa gönderildiğini ifade eden anne Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Evladı gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir, "4 yıldır buradayız, 5'inci yılımıza giriyoruz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumun gençliğini görmedim. Oğlumu götürüp kaybettiler. Sabah gitti, bir daha da eve gelmedi. Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım, bu eylemi sürdüreceğiz. Aziz oğlum, sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR