Ailelerin HDP binası önündeki çocukları için direnişi 1256. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi kararlılıkla HDP il binası önünde devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin çocuklarını HDP binasının önündeki çadırda bekleyişi bin 256 gündür aralıksız sürüyor. Siirt'in Şirvan ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, çocuğundan 2014 yılından bu yana haber alamadığını belirtti.

Terör örgütü mensuplarının çocuğu Yusuf'un 2019 yılında sözde 'öldü' haberini yaydıklarını ileri süren Ödümlü, "2014 yılında benim oğlumu HDP'liler kandırıp dağa götürdü. 2019'da oğlum için sözde 'öldü' haberini yaydılar. Ailecek bu hüzünle yaşıyoruz. Bunların ne hakkı var da çocuklarımıza, bize bu acıyı yaşatıyor? Dünyada böyle bir örgüt yeryüzüne gelmemiş. Sözde Kürt hakkını savunuyoruz diyorlar, ama evladımın 10 senedir sesini duyamıyorum. Böyle Kürt hakkını savunma mı olur? Bunlar Kürtler bitirdi. Kürt gençlerinin hepsini ölüme sevk ediyorlar" dedi.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Ödümlü, "Oğlum gel, ailene, yuvana dön. Seni çok özledik. Annen, ben hepimiz yokluğunda perişan olduk. Oraya gittiğin için kimse bize selam vermiyor. Yazık, günah olmadı mı? Devletimizin askerine ve polisine teslim ol. Geri dönersen herhangi bir ceza uygulanmayacak. Devletimiz şefkatli bir devlettir. Oradaki bütün gençlerle birlikte artık dönün" diye konuştu. - DİYARBAKIR