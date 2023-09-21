Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor, istek sayısı 367'ye yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin oturma eylemi devam ederken, istek sayısı bir ailenin daha katılımıyla 367'ye yükseldi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat mücadelesinde sayı 367 oldu

Ailelerin evlat nöbeti bin 480'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, evladını HDP'den isteyenlerin sayısı bir ailenin daha katılımıyla 367'ye yükseldi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 480 gündür sürüyor. Aileler çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundukça terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.

HDP ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını isteyen ailelere yeni katılım sağlayan Hiyasettin Demir, Muş'tan Diyarbakır'a gelerek evladı İhsan için nöbete dahil oldu. Ailelerin nöbetinde böylelikle sayı 367'ye yükseldi.

Çocuğunun 2012 yılında PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını ileri süren Demir, evlat mücadelesini çocuğu gelene kadar devam ettireceğini belirtti.

"Ben oğlumu HDP'den istiyorum"

Demir, "Ben Muş'tan çocuğum İhsan için Diyarbakır'a evlat nöbeti için geldim. Oğlum 2012 yılında kayboldu. Evladım devlet memuruydu. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum gel, devletimize ve polisimize teslim ol. Ben oğlumu çok özledim. Ben ölene kadar burada çocuğumu bekleyeceğim" dedi.

Öte yandan, şimdiye dek 46 örgüt mensubu teslim olup işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.