Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Diyarbakır'da bin 517 gündür HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 517 gündür HDP il binasının önünde çocuklarının yolunu gözlüyor.

Çocuğu Fatih'in 9 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Abdullah Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evladını alana kadar kararlı bir şekilde HDP önündeki mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Demir, "5 yıldır evlatlarımız için oturma eylemimize devam ediyoruz. 9 yıl önce çocuğum kandırılarak kaçırıldı. Evladım kaçırıldığı günden bu yana peşini bırakmadım. Biz evlatlarımızı alana kadar HDP önündeki çadırımızdan kalkmayacağız. 46 evladımız ailesine kavuştu. Ben de çocuğumu inşallah alacağım. Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Teslim olan çocukların hiçbirine kelepçe vurulmadan ailelerine teslim edildi. Artık bu evlat hasretimiz bitsin" dedi. - DİYARBAKIR