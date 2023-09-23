Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Farklı kentlerden gelen aileler, HDP önünde oturma eylemi başlattı. Terör örgütünde çözülmeler devam ederken, teslim olan her çocuk ailelere umut oluyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının PKK terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürerek, HDP önünde oturma eylemi başlattı. Aileler, 5 yıldır aralıksız nöbetini sürdürürken, 46 evlat ailesiyle buluştu. Terör örgütünde çözülmeler devam ederken, teslim olan her çocuk ailelere umut oluyor.

Evladı Mahmut için HDP önündeki evlat nöbetini kararlılıkla devam ettireceğini söyleyen Bedriye Uslu, çocuğuna dönmesi için çağrıda bulundu. Mahmut'a 'teslim ol' çağrısında bulunan Uslu, "Her gün bu çadırın yolunu tutuyorum. İnşallah bir gün bende burada çocuklarına kavuşan anneler gibi Bende Mahmut'umu alacağım. Bu çilemiz bu zorluğumuz bitecek. Evimizde oturup rahat edelim. Biz daha yorulduk git gel, yaz geldi çok sıcaktı ne rezillikle gelip gidiyoruz. Allah hakkımızı HDP'ye bırakmasın. 2010 yılında 14 Nisan'da okula gitti geri gelmedi. Mahmut oğlum eğer benim görüp duyuyorsan kurban olayım seni çok özledim. 13 yıldır yeter gel, seni göreyim ölmeden" dedi. - DİYARBAKIR