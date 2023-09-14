Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 473'üncü gününde HDP il binası önünde kararlılıkla sürüyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek evladı için HDP önünde nöbet tutan Hatice Levent, kızı Fadime'yi alana kadar bir yere ayrılmayacağını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın kızının elindeki kalemi alıp silah verdiğini dile getiren Levent, "Fadime'mi almadan bir yere ayrılmayacağım. 5 senedir ben kızımın peşindeyim. Kızım, eğer beni görüp duyuyorsan dön gel yavrum. Oralar sizlere göre değil, ben seni büyütmek için ne çileler çektim. Senin elin kalem tutarken ne oldu da silah tutmaya başladı? O mağaraları terk et, gel artık. Kızımı almadan bir yere gitmiyorum. Ölene kadar kızımın peşini bırakmayacağım. Kızımın anne deyişini özledim" dedi.

Evladına kavuşan aile sayısı 46 oldu

Öte yandan, ailelerin kararlı direniş gün be gün devam ederken, evladına kavuşan aile sayısının 45'ten 46'ya yükseldiği öğrenildi. - DİYARBAKIR