Ailelerin evlat mücadelesi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Diyarbakır'da bin 486 gündür süren oturma eylemiyle aileler, çocuklarını geri getirmek için mücadele ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 486 gündür sürüyor.

Oğlu Yunus'un Batman'da fırına ekmek almak için gittikten sonra kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Remziye Yenideoğan, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar evlat mücadelesine devam edeceğini dile getiren Yenidoğan, "Batman'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemimi sürdürüyorum. 4 senedir burada evladımı istiyorum. Oğlum çık gel. Orada beklemenin bir anlamı yok. Sen gelene kadar mücadeleme devam edeceğim. Oğlum, lütfen beni çaresizce bekletme. Devletimiz Allah'a şükür sürekli yanımızdadır. Orada kimseden korkma, gel" dedi. - DİYARBAKIR