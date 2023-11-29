Ailelerin Dağa Kaçırılan Çocukları İçin Evlat Mücadelesi Devam Ediyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesi sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 549 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti devam ediyor.

Oğlu Ramazan'ın 2015 tarihinde Kur'an kursuna giderken kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren anne Mevlide Üçdağ, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Üçdağ, "3 Eylül 2019 tarihinde burada eylemimizi başlattık. Yaklaşık 5 yıldır burada oğlum için evlat nöbeti tutuyorum. HDP'liler küçük yaştan çocuklarımızı bizden kopardı. 1 Haziran 2015 yılından beridir gözümüz yollarda. Oğlum Kur'an kursuna gidiyordu, sonraki gün haber alamadık. Karakola gittik ifade verdik, dediler senin çocuğun dağa gitmiş. Oğlum baban çok hasta, şeker hastalığından dolayı günde bir parmağı kesiliyor. Eğer sen bizi bir yerde görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR