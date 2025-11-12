Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Muş, toplantının açılışında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Öte yandan toplantı öncesinde CHP milletvekilleri, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.