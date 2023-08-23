Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Açıklama: Şahsa Daha Önceden Yardım Sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık binası önünde eylem yapan şahsa daha önceden barınma, sosyal yardım ve istihdam desteği sağlandığı belirtildi. Ancak şahsın hizmetlerden faydalanmak istemediği ifade edildi.

Bir kamu kuruluşu önünde 'açım' diye eylem yapan vatandaş hakkında bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşa barınma, sosyal yardım ve istihdam desteği verildiği bildirildi.

Ahmet Ç. isimli işitme engelli bir vatandaş, bir kamu kuruluşu önünde 'açım' diye eylem yapmıştı. Vatandaşla ve gözaltı süreciyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Ahmet Ç.'nin emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kaldığı belirtilen şahsın, 22 Ağustos'ta tekrar Bakanlığa geldiği, kendisiyle yapılan görüşme sonrasında talebi doğrultusunda, daha önce de yapıldığı üzere ekonomik destek sağlanarak ikametinin bulunduğu şehre gitmesi noktasında yardımcı olunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dört farklı kuruluşumuza yerleştirilmesi ve her türlü ihtiyacının karşılanmasına rağmen Ahmet Ç., her defasında bulunduğu kuruluşu terk ederek bakanlık binasına gelmiş ve kendisiyle tekrar işaret dili tercümanlarıyla iletişime geçilerek talepleri yerine getirilmiştir. 21 Ağustos günü bakanlık binasına son gelişinde Ahmet Ç., agresif davranışlar sergilemiş, güvenlik personelini ve kendisiyle iletişim kuran işaret dili tercümanlarını tehdit ederek personelimize saldırı girişiminde bulunmuştur. Son eylemleri personelimize zarar verecek duruma ulaştığından ve gerek güvenlik personelimizin gerekse tercüman arkadaşlarımızın sakinleştirme çabaları sonuç vermediğinden emniyet güçleri olaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kalan Ahmet Ç., 22 Ağustos günü tekrar bakanlığa gelmiştir. Kendisiyle yapılan görüşme sonrasında talebi doğrultusunda, daha önce de yapıldığı üzere ekonomik destek sağlanarak ikametinin bulunduğu şehre gitmesi noktasında yardımcı olunmuştur." - ANKARA