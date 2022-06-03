Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları internet sitemizde yayınlandı. Görev yerleri belli olan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Twitter Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.