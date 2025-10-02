Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Taciz Dava Açıklaması

Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı' iddialarını yalanlayarak, davaya müdahil olduklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı' yönündeki iddiaları resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yalanladı. Bakanlık, söz konusu dava süreciyle ilgili 14 Ağustos tarihinde itiraz ettiklerini ve davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiklerini açıkladı.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan bakanlığımızın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu mesnetsiz iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025 tarihinde itiraz ettiğimizi, davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız." - ANKARA

