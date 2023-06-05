Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal refahın adaletli biçimde paylaşılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla, kendi değerlerinden, medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazır" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal refahın adaletli biçimde paylaşılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla, kendi değerlerinden, medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazır" dedi.

Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü açıklanmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bugün devir teslim töreni yapıldı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, görevini Mahinur Özdemir Göktaş'a devretti.

"TAM DA BURASI, KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİREN BAKANLIK"

Derya Yanık, törende şunları söyledi:

"Hep söylediğimiz gibi, AK Parti'de görevler bir bayrak değişimidir. 21 Nisan 2021 tarihi itibarıyla bu görevi çok kıymetli bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'tan devralmıştım. Yine çok kıymetli bir bakanımıza bu bayrağı devrediyor olmaktan çok mutluyum. Sayın Bakan'ımızın geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi, gençliği, şu anda bulunduğu noktayı da çok dönüştürerek yürüteceğinden en ufak kuşkum yok. Tamamıyla neredeyse dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. Bizim 21 sene önce AK Parti olarak iktidara gelirken verdiğimiz söz, kimsesizlerin kimsesi olmak sözüydü. Tam da burası, kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren bakanlık. Hem iktidarımız açısında hem toplum açısından son derece önemli. Dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en hızlı ve keskin olduğu zamana denk geldik. Sadece bugünü değil geleceği de düşünmek, önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri öngörerek onlara yönelik de hazırlıklar yapmak sorumluluğu olan bir yer de burası. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken aslında bir taraftan da Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir yerden bahsediyoruz.

"YÜRÜTME VE MECLİS OLARAK, BUNDAN ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA SON DERECEDE UYUMLU BİÇİMDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTECEĞİZ"

Kadın çalışmaları, bakanlığımızın en önemli çalışmalarında birisi. Yabana atmamız, ihmal etmemiz mümkün değil. Kadınların hem istihdama erişimi; sağlık, eğitim hakları, şiddetle mücadele; siyasal, sosyal hayata katılımları gibi pek çok meseleyi önümüzde süreçte Türkiye Yüzyılı'na yaraşır biçimde ve dünyanın da yürüdüğü yola yarışır biçimde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yürütme ve Meclis olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da son derecede uyumlu biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi, aile ve toplum hizmetleri çatısı altında güçlü ailenin inşasında. Kültürel kodlarımızdan, inancımızdan, değerlerimizden, birbirini koruyan kollayan aile yapısının sürdürülmesi ve varsa sıkıntılar onarılması noktasında yapılması gerekenleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Son derece meşakkatli, ancak manevi tatmini çok yüksek bir alanı devralıyor. Bihakkın yerine getireceğinden en küçük kuşkum yok."

"AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNİ KUCAKLAYAN YAPISIYLA, KENDİ DEĞERLERİNDEN, MEDENİYETİNDEN ALDIĞI GÜÇLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIR"

Mahinur Özdemir Göktaş da şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, müreffeh bir Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz. Türkiye, artık etkin bir sosyal hizmet anlayışıyla vatandaşlarına tek tek ulaşan ve tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bu başarısında bireyi ve aileyi öne çıkaran kuşatıcı sosyal politikaların payı büyük. Bundan sonra da bu doğrultuda aile ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Sosyal refahın adaletli biçimde paylaşılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla, kendi değerlerinden, medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazır."