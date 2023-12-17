Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı

TBMM Genel Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 27 üniversitenin bütçeleri de ele alınacak.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Bizim için aslolan, liyakatin esas alınmasıdır; bizim için aslolan, bu torpil düzenine, bu kayırmacı düzene bir son verilmesi; adaletli, liyakatli, objektif kriterlere dayalı bir sistemin inşa edilmesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bütçelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 127 üniversitenin bütçeleri görüşülüyor.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerine söz vermeden önce vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesine ve Saadet Partisi Grubu'na başsağlığı diledi. Daha sonra Saadet Partisi milletvekilleri bütçe üzerine konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Bitmez'in vefatının ardından ilk kez kürsüye çıktığını ifade ederek, Bitmez'e Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diledi.

Öğretmenlerle ilgili mülakat konusunu en çok dillendiren milletvekillerinden olduğunu belirten Şahin, "Mülakat konusunu önemsiyoruz, mülakat konusunu Türkiye'nin geleceği adına önemsiyoruz, Türkiye'de liyakatli bir sistemin inşa edilmesi adına önemsiyoruz, Türkiye'de gençlerimizin geleceği adına bu konuyu önemsiyoruz; en başta adalet adına bu konuyu önemsiyoruz." dedi.

İktidarın seçimden önce mülakatların kalkacağına yönelik söz verdiğini savunan Şahin, "Değerli milletvekilleri, bizim istediğimiz şey çok açık, gençlere bir söz verildi, bu sözün iktidar tarafından yerine getirilmesidir. Bizim için aslolan, liyakatin esas alınmasıdır; bizim için aslolan, bu torpil düzenine, bu kayırmacı düzene bir son verilmesi; adaletli, liyakatli, objektif kriterlere dayalı bir sistemin inşa edilmesidir." diye konuştu.

Şahin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "100 öğrencisi olan okula bir rehber öğretmen atanacak." şeklinde bir sözü bulunduğunu da öne sürerek, bununla ilgili de adım atılmasını istedi.

Eğitim sisteminin sürekli değiştirildiğine dair eleştirilerde bulunan Şahin, şöyle konuştu:

"Eğer iyi bir eğitim ve eğitimde başarı isteniyorsa donanımlı, kaliteli, nitelikli öğretmenler yetiştirmek zorundayız; bu da Sayın Bakanın 45 dakikada mülakatla yapacağı bir sistemle olmaz, olmamalıdır. Eğitim sistemini düzeltmek zorundayız.

Eğitim sistemimiz çağın gerekleriyle, ahlak ve inanç ile milli bilincin bir arada olacağı bir anlayışla oluşturulmalı ve uygulanmalıdır, olması gereken budur. Kalıcı ve köklü bir reform yapmak zorundayız. Bu kalıcı ve köklü reformu da ideolojik kalıplardan siyaset üstü düşünerek yapabiliriz."

"Tüm reformlar eğitimle ayakta kalmıştır"

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Karaman, şöyle konuştu:

"Gelecek nesillerimiz için inançlı, ahlaklı ve sağlıklı bir toplum kurmak istiyorsak bunu ancak ve ancak eğitimle mümkün kılacağız. Tüm reformlar eğitimle ayakta kalmıştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in dahi ilk emrinin 'oku' olması eğitime ne denli önem vermemiz gerektiğinin ispatı niteliğindedir. Ayrıca eğitim, her vatandaşın düşünce ve davranışında yanlışı değil doğruyu, zararlıyı değil faydalıyı, zulmü değil adaleti, kötüyü değil iyiyi seçip milli melekeleri kazandırmaya yönelik planlı, programlı çalışmayı yapmaktır. Milli eğitimde çocuklarımıza bilgi beceri ve ilim yanında, ahlaki, manevi değerleri de vermek zorundayız. Çocuklarımıza helal nedir, haram nedir, namus, iffet nedir, millete hayırlı birer evlat olma yönündeki ahlaki ve manevi değerleri vermemiz gerekiyor. Kardeşlik kavramını en iyi şekilde işlemekle kendisi için istediğini kardeşi için isteyebilecek anlayışı benimsetmek gerekir ancak böyle bir durumda toplumsal barış, toplumsal kaynaşma gerçekleşebilir."

Karaman, bütçenin emek sömürüsü temelinde olduğunu öne sürerek, devletin 2024 net bütçe gelirinin yüzde 88'inin vergilerden oluştuğunu söyledi. Bunu, "fakirden alıp zengine verme bütçesi" olarak değerlendiren Karaman, ayrıca 2024 bütçesinde faize ayrılan rakamın 1 trilyon 254 milyar lira olduğunu, 2023'e göre de yüzde 94 artış yaşandığını ileri sürdü. Karaman, "Sadece şu 2 rakam göstermektedir ki bu bütçe millet düşünülerek değil, millete rağmen rantiyeciler, lobiler, sermaye odakları düşünülerek hazırlanmış bir bütçedir." dedi.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, "Önce enflasyonla rant düzeniyle inatla yürütülen yanlış ekonomi politikalarıyla halkı fakirleştirip ardından yardım alanları katlamanın sosyal devlet olmakla bir alakası yoktur. İzlediğiniz kötü politikalarla enflasyonu azdırıp ülkeyi faiz cenneti haline getirip kötü parayı davet ederken yatırımcıyı ve sermayeyi kaçırıp, istihdamı azaltıp ülkenin üretim habitatını daralttıktan sonra insanları bu yardımlara muhtaç hale getirmekten sorumlusunuz. Bu tablo övünülesi değil, utanılası bir tablodur." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, 2024 bütçesine dair dile getirdikleri endişelerin karşılığını bulmamasını ve ülkenin eğitimde hak ettiği bir noktaya geldiği bir sonuca ulaşmasını temenni ettiğini söyledi.

Ekonomide, dış politikada, kültürde adalet konusunda başarı sağlanamıyorsa bunun temel sebebinin eğitimdeki eksiklikler olduğunu ifade eden Kaya, kalkınmak ve bir ülkeyi adaletle yönetmek isteyenlerin ilk başvuracağı yerin eğitim olduğunu söyledi.

Kaya, Türkiye'de ilköğretimden başlayarak üniversite sonuna kadar birbirini zorunlu olarak etkileyen süreçte, dünya standartlarında bir politika belirlenemediğini iddia etti.

İlkokuldan itibaren baştan savma bir öğretime tabi tutulan çocukların üniversite çağına gelinceye kadar akıl almaz süreçlere sokulduğunu öne süren Kaya, üniversite eğitiminin halinin de içler acısı olduğunu iddia etti.

Her sektörde ara eleman sayısı sıkıntısı bulunduğunu da savunan Kaya, meslek liselerine gereken önemin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da Bitmez'e Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, Türkiye'de üniversitelerin büyük bir yoksulluğa terk edildiğini, gençlerin gelişiminin göz ardı edildiğini savundu.