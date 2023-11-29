Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu toplandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine...

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş :

"Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

"Bilim Kurulumuzun çalışma alanları, Aile ve Toplum Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri ve Kadının Güçlendirilmesi olmak üzere dört temel başlıktan oluşuyor"

"Dünyada yaşanan dijital ve bireysel dönüşümlerin sosyolojik etkileri, maalesef Türk aile yapısının özelliklerini de etkiliyor"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oluşturulan Bilim Kurulu'nda 16 üniversiteden 10 rektör ve 20 akademisyenin yer aldığını belirterek, "Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bilim Kurulumuzun çalışma alanları, Aile ve Toplum Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri ve Kadının Güçlendirilmesi olmak üzere dört temel başlıktan oluşuyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın faaliyet ve çalışma alanları için oluşturulan Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Veri temelli bilimsel ve sosyal politikaların hayata geçmesine katkı sağlayacak Bilim Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Bakan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak politikalarımızda bilimsel çalışmaları her zaman en önemli rehberlerimizden birisi olarak görüyoruz. Bu anlayış, sosyal politikaların etkinliğini artıran bir yaklaşım. Veri temelli sosyal politikalar, toplumun ihtiyaçlarını daha doğru tanımamızı ve gidermemizi sağlıyor. Bilimsel çalışmalar, sosyal politika geliştirme anlamında önemli bir kriter. Geliştirdiğimiz politikaların çıktılarını bilimsel çalışmalara zemin olacak şekilde doküman haline getiriyor, yayınlıyoruz. Hem mevcut uygulamalarımızın etkinliğini artırıyor hem de gelecekteki politikalarımız için sağlam bir zemin oluşturuyoruz. Bakanlığımızın ana çalışma alanlarından örnek verecek olursak evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerimizde çocukların ailelere uyumunu ve orada izlenip takip edilmesini çok önemsiyoruz. Bu çalışmaları bilimsel yöntemlere dayalı uygulamalarla yürütüyoruz. Aynı şekilde bağımlılıkla mücadele, riskli davranışların önlenmesi, psikososyal destek müdahaleleri gibi süreçlerde de her zaman bilim insanlarımızın desteğini alıyoruz. Yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın hayata katılımlarını artırmak

için yürüttüğümüz faaliyetleri Engelli ve Yaşlı Genel Müdürlüğümüz çatısı altında yürütüyoruz. Fakat yakın zamanda bu genel müdürlüğümüzün yapısında değişikliğe gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Bilimsel verilere göre engelli vatandaşlar ve yaşlıların ihtiyaçlarının farklılaştığını söyleyen Bakan Göktaş, "Hepinizin bildiği gibi Türkiye'de de dünyada yaşlanan bir profil mevcut. Bu bağlamda TÜİK ile Yaşlı Profili Araştırması yapıyoruz. Sonuçlarını mart ayında paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Kadınların toplum içerisinde statüsünü güçlendirmek adına önemli adımlar attık"

Kadınların toplum içerisinde statüsünü güçlendirmek adına da önemli adımlar attıklarının altını çizen Göktaş, "İstihdam ve girişimcilik konularında kadınları daha görünür kılacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hem hukuki altyapımızı güçlendirdik hem de uygulamada iyileştirmeler gerçekleştirdik. Tüm bu adımları atarken bilim insanlarımızla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Bilimsel çalışmalar ışığında alanında uzman isimlerle ve akademisyenlerimizle istişare ederek ve sonuçlarını değerlendirerek hareket ediyoruz. Bu bakış, hem politikalarımızın etkinliğini artırıyor hem de hizmetlerimizi alan bireylerin gerçek ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermemizi sağlıyor. Bu noktada bize yeni bir ufuk açacağını düşündüğümüz Bilim Kurulumuzu hayata geçirmeyi düşündük. Kurulumuzun en temel amacı çeşitli disiplinlerden gelen tecrübeleri bir araya getirerek, toplumun ihtiyaçlarına yönelik politikaları şekillendirmektir. Siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinin kurulumuzun başarısında hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor ve Bilim Kurulu'nun bu çok boyutlu yaklaşımla toplumsal fayda sağlamasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımız aynı zamanda bilimsel araştırmalara veri kaynağı oluyor. Lisans ve lisansüstü düzeydeki saha uygulamaları ve staj faaliyetlerine destek veriyoruz. 2019-2023 yılları arasında Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda 562 bilimsel araştırma gerçekleştirilmesine izin verdik. Bu sayede çalıştığımız alanlarda bilimsel bilginin üretilmesine güçlü bir zemin sağlıyoruz. Bu kurulun sağladığı platformların üniversitelerle olan diyaloğumuzu daha da ileriye taşıma konusunda kritik bir köprü görevi üstleneceğine inanıyorum. Siz değerli üyelerimiz, üniversitelerle kurulacak iş birliği imkanlarımızı ve etkileşimi bu platformlar aracılığıyla verimli bir şekilde kullanabilirsiniz."

Bilim Kurulu'nun 16 üniversiteden alanında uzman 10 rektör ve 20 akademisyenden oluştuğunu belirten Bakan Göktaş, "Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma

alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bilim Kurulumuzun çalışma alanları, Aile ve Toplum Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri ve Kadının Güçlendirilmesi olmak üzere dört temel başlıktan oluşuyor. Kurulumuzun çalışma esasları içerisinde komisyonlarımız ve çalışma gruplarımız belirlenecek. Bu komisyonlarımız ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve projelerinin geliştirilmesi, akademik ve saha çalışmalarına yönelik iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve güçlenmesi, Bakanlığın hizmet alanlarındaki güncel ve yenilikçi modellerin değerlendirilmesi, mevcut durum analizi ve risklerin saptanması, bilimsel çözüm önerilerinin sunulması, toplumsal farkındalık çalışmalarına yer verilmesi başlıklarında çalışacaklar" dedi.

"Dünyada yaşanan dijital ve bireysel dönüşümlerin sosyolojik etkileri maalesef Türk aile yapısının özelliklerini de etkiliyor"

"Dünyada yaşanan dijital ve bireysel dönüşümlerin sosyolojik etkileri maalesef Türk aile yapısının özelliklerini de etkiliyor" diyen Göktaş, "Sizlerin bu global değişimleri dikkate alarak ve Türk aile yapısının duyarlılıklarını koruyup güçlendirerek sosyal politikalarımıza yeni bir perspektif kazandıracağınıza olan inancım tam. Bilimsel birikiminizi, saha deneyiminizi ve bugün burada olma motivasyonunuzu çok önemsiyoruz. Biliyorum ki sizler de bilim dünyasına sunduğunuz verilerin sahada uygulayıcılar tarafından karşılık bulmasını önemsiyorsunuz. Sosyal hizmet uygulayıcıları olarak bizler de bu işbirliğini hayata geçirmeyi mühim buluyoruz" diye konuştu.