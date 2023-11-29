Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bakanlığın ilk Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilim Kurulu'nun, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 16 farklı üniversiteden 10 rektör ve 20 akademisyen olmak üzere alanında uzman kişilerden oluştuğunu belirterek, "Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli,...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilim Kurulu'nun, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 16 farklı üniversiteden 10 rektör ve 20 akademisyen olmak üzere alanında uzman kişilerden oluştuğunu belirterek, "Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Göktaş, bir otelde düzenlenen, Bakanlığın faaliyet ve çalışma alanları için oluşturulan ve ilki gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Politika belirlerken, bilimsel çalışmaları her zaman en önemli rehberlerden biri olarak gördüklerini söyleyen Göktaş, bilimsel çalışmaların sosyal politika geliştirme anlamında önemli bir kriter olduğunu ifade etti.

Bakanlığın ana çalışma alanlarından bahseden Göktaş, evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerinde, çocukların ailelere uyumunu ve orada izlenip takip edilmesini çok önemsediklerini, bu çalışmaları bilimsel yöntemlere dayalı uygulamalarla yürüttüklerini dile getirdi.

Mahinur Özdemir Göktaş, aynı şekilde bağımlılıkla mücadele, riskli davranışların önlenmesi, psikososyal destek müdahaleleri gibi süreçlerde de her zaman bilim insanlarının desteğini aldıklarını aktardı.

Yaşlıların ve engellilerin hayata katılımlarını artırma amaçlı faaliyetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında yürüttüklerini anımsatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat yakın zamanda bu genel müdürlüğümüzün yapısında değişikliğe gideceğiz. Bu ihtiyacın temel nedeni, bilimsel verilerin, engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının farklılaştığını söylemesidir. Aslında farklılaşıyor. Hem engelli hem yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları çok değişik, bunların iki farklı genel müdürlük bünyesinde ayrılması ve bu doğrultuda oluşturacağımız politikalarımıza sizlerin görüşleri, tecrübesi aynı zamanda akademik çalışmalarınız hakikaten çok değer katacaktır."

"Yaşlı profili araştırmasını mart ayında kamuoyuyla paylaşacağız"

Bakan Göktaş, Türkiye'de de dünyada olduğu gibi nüfusun yaşlandığını, bu bağlamda TÜİK ile Yaşlı Profili Araştırması yaptıklarını belirterek, sonuçları mart ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Kadınların toplum içerisinde statüsünü güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Göktaş, istihdam ve girişimcilik konularında kadınları daha görünür kılacak faaliyetler düzenlediklerini, şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle, hem hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini hem de uygulamada iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, tüm bu adımları atarken bilim insanlarıyla bir araya gelip değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalar ışığında, alanında uzman isimlerle ve akademisyenlerimizle istişare ederek ve sonuçlarını değerlendirerek hareket ediyoruz. Bu bakış, hem politikalarımızın etkinliğini artırıyor hem de hizmetlerimizi alan bireylerin gerçek ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermemizi sağlıyor. Bu noktada bize yeni bir ufuk açacağını düşündüğümüz Bilim Kurulumuzu hayata geçirmeyi düşündük. Kurulumuzun en temel amacı, çeşitli disiplinlerden gelen tecrübeleri bir araya getirerek, toplumun ihtiyaçlarına yönelik politikaları şekillendirmektir. Her birinizin birikimi, tecrübesi, akademik faaliyetleri, ihtisaslaştığınız alanlar aslında uygulamaya dönüşebilecek sağlam ve yenilikçi çözümler üretmede kilit rol oynayacak. Siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinin, kurulumuzun başarısında hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor ve Bilim Kurulu'nun, bu çok boyutlu yaklaşımla toplumsal fayda sağlamasını umut ediyoruz."

Bilim Kurulu'nun çalışmaları dört temel başlıktan oluşuyor

Göktaş, Bakanlık olarak, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını, çalışmaların bilimsel araştırmalara veri kaynağı olduğunu söyledi.

Lisans ve lisansüstü düzeydeki saha uygulamaları ve staj faaliyetlerine destek verdiklerini anlatan Göktaş, "2019-2023 yılları arasında Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 562 bilimsel araştırma gerçekleştirilmesine izin verdik. Bu sayede çalıştığımız alanlarda bilimsel bilginin üretilmesine güçlü bir zemin sağlıyoruz." diye konuştu.

Bugün ilk toplantısı gerçekleştirilen Bilim Kurulu'nun, politika geliştirme süreçlerinin temel taşlarından biri olacağını ümit ettiğini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Bilim Kurulumuz, ülkemizin farklı bölgelerindeki 16 farklı üniversiteden 10 rektör ve 20 akademisyen olmak üzere alanında uzman kişilerden oluşuyor. Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bilim Kurulumuzun çalışma alanları, Aile ve Toplum Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri ve Kadının Güçlendirilmesi olmak üzere, dört temel başlıktan oluşuyor. Kurulumuzun çalışma esasları içerisinde komisyonlarımız ve çalışma gruplarımız belirlenecek. Bu komisyonlarımız, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve projelerin geliştirilmesi, akademik ve saha çalışmalarına yönelik işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve güçlenmesi, bakanlığın hizmet alanlarındaki güncel ve yenilikçi modellerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, mevcut durum analizi ve risklerin saptanması, bilimsel çözüm önerilerinin sunulması, toplumsal farkındalık çalışmalarına yer verilmesi başlıklarında çalışacaklar."