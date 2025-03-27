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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı"nda 81 ildeki ailelerle iftarda buluştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı"nda 81 ildeki ailelerle iftarda buluştu Bakanlık yöneticileri, "Aile Yılı Ramazan Ziyaretleri" kapsamında şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerin iftar sofrasına konuk oldu Aile ve Sosyal...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı"nda 81 ildeki ailelerle iftarda buluştu

Bakanlık yöneticileri, "Aile Yılı Ramazan Ziyaretleri" kapsamında şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerin iftar sofrasına konuk oldu

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen "Aile Yılı Ramazan Ziyaretleri" kapsamında, ülke genelinde çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşları ziyaret edildi, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerle iftar sofrasında bir araya gelindi.

Bakanlık, "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik farkındalığı artıracak etkinlikler çerçevesinde ramazan ayında da tüm illerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakan yardımcıları, birim amirleri, bakanlık il yöneticileri tarafından ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde harekete geçilerek, "Aile Yılı Ramazan Ziyaretleri" gerçekleştirildi.

Bakanlık yöneticileri tarafından huzurevleri, çocuk evleri, engelli bakım merkezleri ile şehit ve gazi ailelerinin sıcak yuvalarına ziyarette bulunuldu.

Kuruluş ziyaretlerinde, buradaki sakinlerle yakından ilgilenerek ihtiyaçları dinleyen yöneticiler, talepleri not alarak, merkezlerde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan aileleri ise evlerinde ziyaret eden yöneticiler, birlikte iftar yaptı.

Ramazan'ın bereketi ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı ziyaretlerde, ailelere devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi.

Ziyaretlerde ayrıca aile bağlarının güçlenmesinin önemine vurgu yapılarak, bakanlığın şehit aileleri, gaziler ve bakanlık hizmetlerinden yararlanan tüm vatandaşlarla büyük bir aile olduğunun altı çizildi.

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş'ın selamlarını ileten bakanlık yöneticileri, ailelerin yaklaşan bayramlarını da tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - Politika
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